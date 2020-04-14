醫管局分流措施成效低　醫生倡擴展公私營協作助疏導

公立醫院為集中資源處理新冠肺炎病人，削減大量非緊急服務，醫管局只分流小部分病人到私家醫院接受治療，或推出「遙距診症先導計劃」利用視像診症，惟這兩類措施分流成效低，粗略統計至今或僅一百人受惠。身兼醫生的議員郭家麒認為，醫管局應盡快擴展公私營協作計劃至更多服務去紓緩輪候隊伍，否則疫情過去，積壓個案勢令輪候時間惡化。

醫管局表示，正積極與私營機構商討為醫管局病人提供臨床服務的可行性，包括開展公私營協作計劃，以分流部分公立醫院病人到私家醫院診治，截至上月三十一日，已轉介五十三名嬰兒到私家醫院接受初生嬰兒黃疸治療、五名癌症病人接受放射治療，以及四名孕婦接受剖腹分娩手術。醫管局亦由三月起在六個部門推行「遙距診症先導計劃」，目前約三十個病人用視像覆診。

外科專科醫生潘冬松表示，一直有不少公院病人因為「等唔切」而轉為求診私家醫生。疫情肆虐，連癌症病人手術期亦受影響，潘指近日收到一名三月底確診腸癌的病人，獲安排五月初做手術，即輪候近八星期，而以往公院腸癌病人確診後一般等四至六星期已可做手術。而非癌症的手術或檢查更幾乎暫停，例如小腸氣或內窺鏡。

潘認為醫管局可加大公私營協作計劃項目，將較簡單、治療費用較穩定的手術或治療外判予私家醫院，例如小腸氣及膽石手術，給予病人一筆過資助。他指此類雖是非緊急手術，但病人長時間等候期間有機會令病情惡化。以生膽石為例，嚴重可致急性膽發炎，將此批病人分流後可某程度上縮短輪候隊伍，避免病人錯過治療黃金期。

過去兩個月，不少私家醫院主動推出優惠治療計劃吸客，港怡醫院將百多個手術套餐打八折，嘉諾撒醫院及荃灣港安醫院亦推出低至五折的「通波仔」手術。郭認為，醫管局應擴展公私營協作計劃至更多項目，並建議現時已要盡快開展，否則等到非緊急服務恢復後，積壓個案數以倍增，原本輪候時間會加劇，受苦的又是醫護及病人。