東方日報A1：公院專科重開無期　病人十年未換到骹

新冠肺炎疫情令公營醫療系統服務超負荷，醫管局二月起大幅削減專科門診覆診或預約手術等非緊急服務。何謂非緊急服務對病人就因人而異，有嚴重坐骨神經痛的病人原本二月初做手術，卻因疫情延期半年，近日更小便失禁，私家醫生評估再推遲手術有機會永久癱瘓。疫情對骨科病人打擊尤甚，不少已輪候換關節手術近十年的病人要再經歷遙遙無期等候，有骨科醫生呼籲政府資助病人到私家醫院治療。有議員批評醫管局是否要公院病人「等到死都未醫到病」。

公立醫院專科門診的穩定新症輪候時間以年計，骨科最嚴重，在疫情襲港前，即截至去年底，港島西聯網的穩定新症平均已要等近三年半才見到醫生，其他聯網也要等逾兩年。若骨科病人要換關節，情況更惡劣，除了要排專科門診，亦要再排手術隊，以積壓最多等換關節病人的新界西聯網為例，病人前後至少要等七年半才做到手術。內科及眼科輪候時間亦嚴峻，穩定新症要等至少三年。

六十七歲的的士司機彭先生患坐骨神經痛多年，因脊椎神經線受壓，四肢無力，尾椎至胸口經常有如針刺般劇痛，連坐着都難以忍受；他肌肉開始萎縮，無法走路，數月前更有小便失禁，如廁及洗澡都要太太幫忙。他指原本排期二月在威爾斯親王醫院做手術，但醫院在手術前一晚來電通知他手術要取消，並延至六月覆診，至於手術期仍要待覆診後評估，六月的覆診期會否再被延期，仍是未知數。

彭先生直言受坐骨神經痛折磨的痛楚，「簡直一日都嫌多」，手術延期對他整個家庭都是噩耗，「太太辭咗清潔份工照顧我，我又返唔到工，屋企已經冇收入」，加上痛症纏身，每日生活如地獄煎熬。他只能靠止痛藥緩解，忍無可忍時就到急症室打止痛針。他日前花一萬元到私家診所檢查，獲告知神經線受壓嚴重，再拖有機會連動手術亦無法改善，要一世坐輪椅，「但我哋呢啲窮苦人家可以點？個手術私家做要廿萬，依家手停口停，惟有繼續排期。」

此外，左腳十字韌帶斷裂的梁先生，二月於公立醫院照磁力共振後，原於三月尾覆診，但卻因疫情推遲到六月，公院亦無法告知何時可做手術。梁先生指平日連走路都困難，無法長時間站立，傷口亦痛楚難當，憂影響工作，心情十分沮喪，盼公院盡快恢復專科門診服務。

骨科專科醫生黃仕雄表示，疫情期間公院不少骨科手術都已暫停，只保留骨折、腫瘤或外傷手術等緊急服務。他指過去兩個月收到不少公院等候換骹的病人求醫，「佢哋好多嘅排期已經就到，但因為疫情全部停晒，仲要唔知停到幾時，係無了期地等。」據他了解，私家醫院多了兩至三成骨科手術需求量，但他指一般骨科手術平均要十多萬元，非每人都負擔得到。他建議政府可資助換骹病人的人工關節費用，又或者在部分非龍頭醫院重啟部分預約手術，解病人燃眉之急。

醫管局二月中起削減非緊急服務，包括延後大部分預約手術及檢查，如例行內窺鏡、腸鏡、氣管鏡檢查及心臟檢查；專科門診覆診有一半需延後；專職醫療門診及普通科門診覆診亦削減。維持的緊急服務只有迫切癌症手術、必須的癌症檢查、急性出血、通波仔手術及自然分娩等。受影響患者會收到延期通知，一般延後數月，但不少人並無收到確切的覆診日期。醫管局日前表示，會因應疫情研究逐步恢復非緊急服務，但未有時間表。

議員郭家麒批評，本港現今醫療體系變得不堪入目，回歸前港府極重視公營醫療質素，醫療開支佔國民生產總值一半，病人最長只需等一年便能得到適切治療，讓本港當時的醫療質素享負盛名，但觀乎回歸後數屆政府忽視醫療的重要性，大刀削減醫科生的名額，人口老化下醫療開支竟不增反減；公院服務輪候遙遙無期，形容病人可能「等到死都未醫到病」。

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