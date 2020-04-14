疫情下營運面臨三缺　食物銀行籲大眾捐贈

食物銀行營運面臨「三缺」，缺食物、缺人手、缺捐款。民以食為天，為基層派發免費食物的食物銀行擔當重要角色，確保低收入家庭可有足夠食物，但有食物銀行反映，新冠肺炎疫情下面臨三大難題。不但欠缺食物捐贈，負責分派食物的社福機構暫停營運，令有需要人士失去部分領取食物的渠道，連協助分類食物的義工亦缺人。食物銀行呼籲大眾及企業捐贈食物及作捐款，或加入成為義工，支持食物銀行營運。

現時有多間社福機構收集坊間食物後，會進行分類及包裝，並轉送到基層市民手上，樂餉社是其中之一。該機構自二○一一年成立，會從食品公司、餅店、超級市場等地方收集剩食，經分類後再由其他慈善團體轉贈有需要市民。樂餉社項目總監梁建輝向本報表示，疫情下本港機場航班減少，可收集的食物數量因而大減，而超市不少食物均售罄，「少咗一半食物可以捐」，導致今年首三個月獲捐贈的食物較去年少兩成，料未來兩個月更會少約八成。目前最欠缺基本飽肚食物，包括食米、食油、粉麵及罐頭的食品。

多間社福機構因應疫情暫停營運，梁指，食物依靠機構轉贈基層人士，但有機構暫停或取消食物分享計劃，一百三十六間機構中，有七成五機構均縮減食物捐贈的規模。加上義工人數因私人企業暫停義工活動而減少，食物分類、檢查及包裝等工作受影響，「唔夠人手去做」，未來冀招募獨立義工，以及調配內部資源維持服務。

梁建輝提到，不少低收入家庭及餐飲業員工半失業，生活捉襟見肘，食物銀行需求有明顯增加。該社主要收入來自坊間捐款，他坦言今年捐款情況較去年「爭咗啲」，惟疫情下低收入及基層人士急需協助。為加強清潔及消毒，該社更要比起往年花雙倍金錢以上進行相關工作。梁強調，該社會盡力維持服務，「堅持到最後一刻」，冀大眾及企業可多捐贈食品或金錢，或成為義工，支援該社運作。