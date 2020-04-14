疫情肆虐基層收入減　社會房屋需求急增10倍

新冠肺炎疫情令不少基層出現住屋困難，有專辦社會房屋的社企指出近月接到的申請查詢較以往飆升約10倍，反映因收入突減而湧現的短期貧窮戶有上升趨勢，建議政府加大力度推動過渡性房屋發展，讓更多基層安居。另有單親租戶指與兒子因疫情影響而分別停工及停課，現時僅靠積蓄度日，冀盡快覓得散工，賺取生活費。

社企「要有光」旗下營運的光房及光屋一共提供120個社會房屋單位，前者租戶對象以單親媽媽及其子女為主，平均2至3戶人共住一屋；後者則以在職核心家庭為主，一家一伙居於由員工宿舍改建而成的單位。行政總裁余偉業指出，疫情重創本港經濟，得悉不少基層因面對經濟轉型或家庭結構改變而收入大減，甚至失業、突然陷入短期貧窮狀態。他估計上月便收到逾80個有關申請入住社會房屋的查詢，較以往多出約10倍。由於光房及光屋不設排隊制故無輪候名單，主力靠面試篩選租戶，機構現正進行相關配對工作，當中有20多個查詢屬有意申請，現有兩戶申請家庭完成面試、睇樓和成功獲配對租住光屋。

育有6歲兒子的單親媽媽吳女士由去年10月入住光房，今年2月起因疫情而停工，於是留家照顧停課的兒子，如今擔心積蓄耗盡，又不欲申領綜援，望靠朋友成功介紹工作。此外，「要有光」獲利希慎基金贊助，為轄下社會房屋安排科技大學有份研發的抗病毒塗層噴灑服務，清潔單位，盡量減低租戶感染的機會。