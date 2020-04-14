網民熱話：泊低座駕去「破風」　茶座老闆控訴自私單車友

郊野地方一些茶座，會附設停車場方便駕車的客人，客人光顧後，大多自動自覺駕車離開，不過凡事總有例外。昨日(13日)位於元朗八鄉的茶座老闆就在網上發貼，狠批兩名單車友駕車光顧早餐後，將兩部私家車停在其小型停車場，自己則去了踩單車，老闆慨嘆：「大家開心之餘，請顧及別人」。

該間茶室位於元朗八鄉上村，老闆在其專頁中發貼大吐苦水，指受到疫症影響，茶座生意大跌，難得近日假期，加上天朗氣清，客人亦稍多。貼文指，為方便駕車的客人，茶座亦附設一個小型停車場。昨日早上8時半，兩名客人駕車抵達，他們食了常餐後，就準備踩單車，老闆見狀曾上前了解，「佢哋話上山踩半個鐘就走，結果到現時12點幾，車在，人不見，連電話號碼都冇留」。

貼文中狠批兩名單車友，直言茶座是靠停車場吸客維持生計，他們的行為已「影響他人生計」，又批評對方曾承諾半小時後離開，「做人要有誠信，半個鐘就應半個鐘...玩樂亦應考慮他人感受」、「小店唔係做大事之人，無法接待此類大客」，他們只能做到「人到車到，人走麻煩車一齊走」。貼文亦附上多張照片，包括兩架車尾裝有單車架的私家車停在茶座的專用車位，另一張則是茶座橫額，標明「非法停泊」專用車位會被鎖車，開鎖費為320元。

不少網民對老闆遭遇大表同情，有人建議鎖車，「唔使同佢客氣」、「阻人做生意真係要鎖」。有人則指兩名單車友行為自私，「自私已成為呢啲香港人嘅風土病」。

東網記者聯絡茶座老闆梁小姐，她直言事件確令她頗氣憤，事後兩名單車友近1點返回，亦有向她致歉，她亦沒有索取「鎖車費」，公開事件只是希望郊遊人士玩樂時，亦要體諒別人處境，別做一些自私行為。

網民有話說

Way Cha：扣返半小時，照收每小時一百蚊泊車費

XerXes Chan：會唔會係踩踩下車碌咗落山呀

Simon Chan：建議寫明食客只可以免一個鐘，等啲人冇得拗

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