團體促北區區會為羅伯緝兇　主席羅庭德拒收請願信

七旬清潔工羅伯去年11月13日在上水被示威者用磚頭掟中頭部，延至翌日身亡，事隔5個月，有市民今早(14日)9時許向北區區議會主席羅庭德遞交請願信，要求羅譴責黑暴影響民生，並追究掟死羅伯施襲者的責任。羅未有接收請願信，僅稱要入內開會。市民除即叫口號要求羅接信，要由警方接報到場調停。

正義聯盟發言人李偲嫣聯同約20名市民到北區區議會外請願，展示羅伯畫像，又呼叫口號「立即譴責黑暴，主席責無旁貸」、「不容漠視黑暴，嚴懲冷血兇手」及「慘死羅伯要伸冤，主席羅庭德有責」。李表示，今天是羅伯去世五個月的日子，可惜仍沉冤未雪。李認為羅庭德身為北區區議會主席，需要譴責暴力，並盡快聯絡警方找出兇手，希望在未來疫情緩和後不再有暴力事件發生。

李又批評羅未有接收請願信，態度傲慢、不尊重市民。請願人士不斷高呼羅庭德名字，要求羅出來接信，李又要求會見北區民政事務專員莊永桓。

至早上約11時，李用擴音器帶領在場人士喊叫「羅庭德垃圾」、「包庇黑暴，漠視民意」及「解散區議會」，又打開區議會大門並把擴音器推至門前。其後有人報警，警方到場調停。

事發於去年11月13日早上近12時，70歲食環署外判清潔工羅長清，在龍運街北區大會堂外馬路，被人投擲硬物擊中頭部受傷，翌日傷重死亡。當日，一批黑衣人在上址聚集堵路，其間疑因政見問題，與另一批男女互相指罵，繼而有人掟磚頭及擸竹枝互毆。混亂間，羅頭部疑被磚掟中，登時倒地失去知覺，有人將他抬離現場。

羅送院後最終返魂乏術，案列謀殺案，新界北警區重案組跟進。警方一度懸紅80萬港元緝拿真兇，事後警方拘捕5名年齡介乎15至18歲男女，涉嫌與案件有關。