不贊成將高危者放回家　何栢良：應檢測所有入境人士

衞生署昨日起將經機場入境旅客須強制到亞博館進行病毒測試並在場等候結果的措施，擴展至所有歐美直航航班乘客。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(14日)認為，措施應擴展至所有入境人士。

何接受電台訪問時表示，現時經機場抵港的旅客較未實施入境管制措施前已大幅減少，但亞博館及北大嶼山醫院的病毒檢測數字，每日只有10多至20個，以復活節長假期首三日共有約1650人入境計算，檢測數字佔整體入境數字不夠5%。他又指目前這兩個地點的每日檢測數字有下降趨勢，認為政府應解釋是否有難處。

對於有旅客經多哈轉機返港後，在未有檢測結果下獲放行，何指，不贊成將高危人士放回家，認為很危險。他指，大部分在歐美返港的人在當地已受感染，加上目前每日抵港人數大約有幾百人，認為當局應對所有人進行病毒檢測，建議將入境人士轉介至機場島的酒店，讓對方休息數天，同時等候檢測結果。

何又認為，復活節假期後感染人數會否上升，關鍵在於社區有多少隱形傳播鏈，而目前在社區收集的樣本很少。他指，現時私家醫生每日收集的樣本不足100個，普通科門診及急症室的收集數目亦有限，即使零確診個案，對社區內無傳播鏈的信心不大，希望更多私家醫生協助收集樣本。