工會冀基金保就業變救失業　工友轟被港府推落火坑

新冠肺炎嚴重打擊香港經濟，失業率創新高，有工會近日進行僱員對抗疫基金措施的意見問卷調查，以網上問卷形式訪問了逾1700名打工仔，當中約26%人需要放不同程度的無薪假，約56.5%的人正失業，多數打工仔女表示資助一半人工或放寬綜援資產都無助解決困境。他們建議優化落實原有建議「失業現金津貼」計劃，由保就業延伸至救失業，向每名失業超過一個月的市民發放每月$9000，最長6個月；和改善保就業計劃，以實名資助而非名額資助等。

勞工顧問委員會勞方委員、前議員鄧家彪表示，調查在本月11至13日進行，共收到1775份回應，其中就政府提出資助僱主支付一半薪金的建議，有67.3%受訪者表示沒有改善，僅21.5%表示有改善，反映已受無薪假或減薪影響的員工，對新措施不抱期望。

面對失業問題，政府提出放寬綜援資格，有16%表示對失業人士有幫助，29%表示不了解綜援，27%表示因綜援屬整個家庭計算，個人失業不能申請或不便申請，15%表示綜援形象負面心生抗拒，亦有8%人因自住物業問題及整個家庭的資產或收入計算而未能申請。鄧重申，綜援不是應對失業問題的理想辦法，因會有負面標籤效應。

從事酒樓點心師傅的吳先生表示，自己在約一個月前失業，現在一家3口只靠妻子萬多元的月薪維持生活，家庭收入銳減的同時，又不合資格申請綜援，面對兒子停課又需考呈分試，每月需要付數千元的補習費，加上每月的租金，令家庭的財政壓力大增，他批評「連的士司機、打工仔、甚至各行各業的老闆都有資助，但失業既人就乜都無，簡直係推我哋落火坑」！

而年過65歲，作為專線小巴司機的羅先生則表示，由於自己的年齡超過了供強積金的上限，無法受限於第二輪抗疫基金的補助，沒有任何資助可以申請。問及會否考慮申請綜援，他表示「絕對唔會！我幾十年來都無諗過申請，依家都唔會，綜援係畀啲更有需要既人申請嘛」！

從事裝修業的生哥同樣表示，自去年11月起只工作了12日，半年總收入僅逾萬港元，但自己卻是一家三口的經濟支柱，直言政府推出的抗疫基金「一毫子都袋唔到落袋」，希望政府推出短期的失業援助金，幫助情況與他相似的工友。