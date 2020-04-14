21歲男生涉攜2汽油彈擬攻葵涌警署　遇埋伏警員斷正

葵涌警署險再遭汽油彈襲擊！據了解，鑑於上址早前曾遭狂徒以汽油彈攻擊，警方未敢掉以輕心，派人在警署外圍監視。至昨晚(13日)8時許，有特遣隊警員在葵芳邨見到一名形迹可疑的男子疑有不軌企圖，遂暗中觀察，只見他走到面向警署、位於葵富路的一個休憩處，並把一個袋放在枱上。警員遂上前截查，在其袋內搜出2枚汽油彈，警方不排除有人想利用汽油彈攻擊警署，隨即把他拘捕帶走，之後再把他押往柴灣興民邨民富樓搜屋。據知，被捕男子姓林(21歲)，為香港專業教育學院的學生。

今年1月葵涌警署曾遭人掟汽油彈攻擊，當日晚上8時許，3名黑衣的蒙面男由葵涌廣場一方步出，一度蹲在花圃壆邊匿藏，繼而走落石級抵葵富路邊行人路，隨即先後點着各自手上汽油彈，奮力掟向對面馬路的葵涌警署。3個汽油彈分別飛往警署車輛出入閘口對出的葵富路，落在往興芳路方向的行車線慢線上，其中1個落在鐵欄邊。警方於2月4日拘捕一名疑涉案的17歲男子，並在他經常出入的葵喜街一工廈分租單位，再檢獲11枚汽油彈及製作汽油彈材料。