90%考生反對DSE如期開考　應屆生：健康更重要

中學文憑試(DSE)因疫情而一延再延，原定上月27日開考的文憑試延期至本月24日舉行，中學生罷課平台在本月10日向10,602名文憑試考生進行調查，當中有90%人反對如期開考，56%人表示完全沒有社區感染個案才有信心考試，亦有66%人表示14日內沒有確診個案才應考，更有84%人表示對教育局的防疫措施沒有信心。

應屆文憑試考生盧同學表示，他不贊成文憑試於24日開考，指文憑試雖直接影響其將來升學，但健康更重要，擔心在應考時感染新冠肺炎，故希望局方考慮將考試再度延期。

至於直播通訊軟件Zoom被指存在網絡安全風險，平台向14,887名中學生進行調查，就現時不少學校在停課期間使用Zoom作教學軟件，91%受訪者指學校以通訊軟件進行網上學習，其中82%人使用Zoom。有80%受訪者表示反對再用Zoom，88%人擔心資料外洩，亦有81%人擔心軟件有安全漏洞問題。

平台將發起聯署，收集教師、學生及家長的意見，向教育局反映要求延期考試的訴求。平台又呼籲學生在行Zoom課堂時，拒絕開視像功能，或使用螢幕分享方式在電腦展示反對Zoom的圖像，向校方表達擔憂。