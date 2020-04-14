理大對峙期間被搜出武器　青年認罪囚10個月

理工大學一帶去年11月警民對峙期間，警方在附近截查一名男子，在他身上檢獲鋸刀等武器。該名男子早前承認管有違禁武器等3罪，今日（14日）在九龍城法院接受判刑。由於報告顯示被告在體質上不適合判入勞教中心，考慮到被告不曾使用那些武器，案發時正離開現場，法庭接納他真誠後悔，終判處他入獄10個月。

辯方引述勞教中心報告指，被告在與懲教署人員會面時態度合作有禮，對事件感到後悔，已深切反省，重犯機會微，冀法庭輕判。裁判官則指，被告聲稱事發時有人將武器交給他，即使如此，被告當時接受並管有該些武器，必定懷有某些意圖，一旦武器被使用，將對公眾安全構成風險。

24歲被告羅皓譽，報稱無業。他被控於2019年11月17日，在尖沙咀科學館道近麼地道管有一支重力操作鋼棒；一把鋸刀和摺刀；一支彈叉及208粒鋼珠。

案情顯示，當日晚上8時許，被告背著背囊，與另外20多名穿黑衣人士於事發地點逃跑，期間警方把他截停，在其褲袋搜出摺刀，又於背囊檢獲其他相關武器，以及呼吸器、黑色手套、衫褲及上身盔甲等。政府化驗所報告顯示涉事鋼棒是一支伸縮警棍。