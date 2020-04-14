物管抗疫津貼只限私人樓宇　工會促一視同仁

政府在防疫抗疫基金下設立「物業管理業界抗疫支援計劃」，向每名前線物管員工發放每月1000港元的津貼，為期4個月，當局料可惠及20萬前線人員，惟計劃並不包括工廈、商廈、商場等工作的物管員工。有保安工人批評計劃不公平，「大家做同一樣嘅嘢，(津貼)畀一個唔畀一個」，業界工會促請港府將計劃擴展至所有物管員工，並不設每幢樓宇的名額上限，達到一視同仁，另為津貼金額加碼一倍。

工聯會屬會香港護衞及物業管理從業員總會，以及香港環保物流及清潔從業員協會今日(14日)與8名業界工人召開記者會，批評計劃僅為私人住宅和綜合用途樓宇的物管員工，即清潔及保安員工提供財政支援，每幢合資格樓宇更只有最多6個名額。

護衞工會主席麥億昌指，全港有32萬多人領有保安牌，料最少一半人無法受惠，又質疑每幢樓宇只有6個名額明顯不足，因工廈有約20至100名負責清潔及保安的人員，商場亦有數十人，認為計劃不應設名額上限，「有汗出就有津貼」。麥提到，曾向政府反映意見，獲部門回覆會考慮將計劃擴展至相關員工，但未知何時落實。

於元朗工廈任職保安30多年的鍾先生指，原以為全行保安均受惠，但卻失望而回，「好唔公平，(津貼)畀一個唔畀一個」，又指工作期間需要自備口罩，自己花費300多港元購買1盒口罩保障自己，冀可獲津貼幫補開支。在商廈工作的清潔工儀姐指，每日工作約8小時，負責清潔升降機等設施，平日同樣要自備口罩上班，冀可獲津貼，「多啲錢可以買口罩，唔洗一日只用一個」