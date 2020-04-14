内地供港豬場不足10間　 業界促放寬檢疫要求

內地供港活豬數量持續減少，拍賣價上升至歷史高位。豬肉行總商會理事長許偉堅今日(14日)接受電台節目訪問時指，自內地發生非洲豬瘟後，出口檢疫尺度收緊，大量供港豬場改為內銷，原本近百間供港豬場已減至現時不足10間，恐怕豬肉價格會持續高企，希望兩地政府放寬檢疫要求，吸引內地豬場恢復向港供應活豬。

許偉堅指，受非洲豬瘟疫情影響，內地供港活豬市場已經連續缺貨差不多1年，現時平均每日不足1300隻活豬供港，因此市場的拍賣價似是「火箭」一樣上升，如不能解決源頭問題，拍賣價可能會繼續上升，擔心最終市民須捱貴豬肉。

許續指，自從內地發生非洲豬瘟後，內地的出口檢疫尺度相當嚴謹，以致大量供港豬場改為內銷，原本近100間供港豬場已減至現時不超過10間，令豬肉拍賣價持續上升。至於有意見指可引入外地的活豬到港，他則認為不論是從東南亞、台灣或南韓輸入活豬會延長運輸時間，地理環境難以與內地活豬競爭。

他認為，如不解決貨源問題，豬價只會一直上升，希望內地和港府重新檢視檢疫要求，吸引內地豬場將貨源供港，只要來貨穩定，豬價自然會回落。