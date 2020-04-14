港增3宗病例連續3天單位數　1學生家居檢疫後再確診

本港新冠肺炎疫情仍未受控，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增3宗確診個案，均是男性，年齡介乎16至53歲，全部人均沒有病徵，當中2名分別是英國及美國留學生，另外1人去過美國，由亞博館送院。另外，有1宗外地個案，為現年61歲的著名男高音莫華倫，從泰國返港後證實確診，他3月15日發燒，曾到過德國、意大利及美國，他在泰國已康復出院，本月12日乘搭航班國泰航空CX708返港後在亞博館取樣本發現陽性，目前在東區醫院留醫。本港累計確診病例增至1013宗。

今日新增確診個案中，一名22歲的英國男留學生上月24日返港，完成家居檢疫後才確診。張解釋，該病人一直沒有病徵，但家人在他完成檢疫後不放心，再帶他去私家醫院化驗，才發現對病毒呈陽性。張指他的病毒量較低，但不能排除有傳染性，最近有此類個案，會積極考慮對策，她指家居檢疫有幾萬人，難以為全部人再驗病毒，或會考慮為新的抵港人士或高危地區抵港人士在完成家居檢疫後再驗病毒。她又說，雖近日沒有本地個案，但擔心可能這些個案可能只是未被發現，所以仍要觀察。

瑪嘉烈醫院傳染病中心昨有負氣壓設施一度故障半小時，醫管局總行政經理庾慧玲表示，醫院的路由器故障後，機電工程署派人維修，但期間抽風及送風系統暫停運作，造成負壓設施故障，醫管局已聯絡機電署檢查，系統已回復正常運作，並要求機電署全面調查及提交報告。她指事故涉及69名病人，包括44名確診病人，醫院指事發期間所有病人沒有離開過病房，亦沒有進行高風險醫療程序，認為感染風險低。

庾形容事件罕見，又指外判承辦商事先無接過通知醫院有關負壓系統要進行維修，她指已提醒承辦商日後進行維修前要通知醫院，令醫院可以盡早進行應變部署，而醫管局有9間公立醫院使用同類路由器，已提醒機電署要留意，以免再出現相同事故。