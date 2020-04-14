建制派怒轟郭榮鏗濫炒議會　擬提不信任動議　

港澳辦及中聯辦昨日狂烈批評公文黨議員郭榮鏗涉嫌公職人員行為不當，建制派怒轟郭執意濫權阻撓內務委員會選舉正副主席、攬炒議會，又批評郭早前提出「議會並無癱瘓」的言論意圖混淆視聽，考慮對郭提出不信任動議。

建制派副班長陳克勤指中聯辦和港澳辦目睹立法會半癱瘓、癱瘓而作出回應是「絕對冇問題」，批評現階段因郭榮鏗等人攬炒議會而未能進行二讀、投票等環節，反問議會如何正常運作，直斥郭欺騙市民。陳又指建制派議員將去信立法會主席梁君彥及內會前主席李慧琼，設法讓內會選出主席、正常運作，又指梁需要確保議會正常運作。

新民黨主席葉劉淑儀指郭榮鏗早前稱中聯辦和港澳辦的言論違反《基本法》22條的言論是刻意誤導市民的做法。對於郭的行為會否觸犯公職人員行為失當，她指建制派希望政府嚴肅跟進，但檢控工作應由律政司負責。

議員周浩鼎表示，反對派用卑劣手法轉移市民視線，實際拖垮立法會職能，表示需要對郭榮鏗提出不信任動議。

經民聯主席盧偉國指郭提出的議會並無癱瘓的言論是混淆黑白、不公的說法，批評郭將財務委員會與內會混為一談，從而得出立法會沒有停擺的結論。他又指泛民拉布造成惡果，工務小組委員會逾1,400億港元的工程撥款部分仍未得到財會撥款，多項工程受到影響，未能趕回上年進度。

工聯會郭偉強批評郭榮鏗、黃之鋒推動《香港人權及民主法案》以及呼籲美國制裁部分人士才是干預香港內部事務的舉動，又指郭曾當面承認在內會拉布是對政府的政治壓迫，怒斥郭處心積慮而並非巧合，提醒郭曾宣誓效忠中國香港而並非其他國家。

另外，自由黨發聲明譴責主持內會主席選舉的議員和部份反對派議員濫用權力借程序問題惡意拖延，要求郭盡快選出內會主席。該黨又指港澳辦和中聯辦負責看管香港事務，現時內會未選出主席，導致立法會癱瘓，失去「立法」功能，港澳辦和中聯辦提出意見實屬合情合理。