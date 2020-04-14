九巴天水圍「蕩失路」逆線行駛　嚇窒對頭車司機

昨晨一輛九巴在港鐵天水圍站外逆線行車，嚇得對頭私家車連忙剎車。（「馬路的事討論區」fb)

失魂九巴逆線行駛，險釀交通意外。網上流傳一段行車紀錄儀影片，一輛沒有載客的九巴雙層巴士，昨(十三日)晨6時在港鐵天水圍站附近逆線行車，嚇得一輛駛至私家車連忙剎車，避免迎頭相撞。九巴回覆證實事件，已展開紀律程序跟進。

Facebook專頁「馬路的事討論區」昨日有人上載一段長12秒的行車紀錄儀影片，片中顯示於港鐵天水圍站附近，一輛車由天耀路右轉入屏廈路後，在前方行人天橋的位置突然有一輛車頭顯示「暫停服務」的九巴雙層巴士迎面駛至，當時巴士車速不快，又沒有亮起任何燈號示警，該位置有一個巴士站，而該輛巴士亦沒有駛入該巴士站停靠，而是繼續駛往聚星樓方向。

同一時間，拍片者前方的私家車司機因為眼見巴士迎面駛至，曾經剎車減速，避免迎頭相撞。現場環境顯示，事發路段的行車方向是與聚星樓呈反方向，換言之該輛九巴當時正逆線行車。

九巴發言人回覆表示，昨日(13日)早上約6時，一名車務員工駕駛一輛非載客巴士於天水圍總站附近誤入路段，九巴已即時作出跟進並展開紀律程序。