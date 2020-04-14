6男女涉管有汽油彈　 待法援審批押後答辯

5名男女涉嫌於去年11月在灣仔某單位藏有逾百支汽油彈，被控一項串謀縱火罪，及一項屬交替的管有物品意圖摧毀或損毀財產罪，案件今日(14日)在區域法院提訊，由於部分被告正在申請法援，辯方亦需時給予法律意見，法官批准將案件押後今年6月23日始答辯，各被告均無保釋申請，繼續還柙監房看管。

涉案5名被告依次為鄭錦輝、楊泳茹、丘建威、莫禮滔及黃建棋，年齡介乎19至24歲，他們同被控於去年11月2日，無合法意圖而一同串謀用火摧毀或損毀屬於他人的財產；及同日於灣仔堅拿道西10號冠景樓4樓一單位，保管或控制59瓶汽油彈和79瓶半製成汽油彈，意圖使用以摧毀或損毀他人財產。

另外，一名男倉務員亦被指同日在元朗一個停車場及其工作的倉庫內，藏有多支汽油彈、100公升汽油及漏斗等工具。涉案倉務員被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有物品意圖摧毀及損壞財物兩罪，案件今在區院提訊，辯方透露他正在申請法援待批，案件再押後至6月9日答辯，被告保釋申請被拒。

38歲被告吳偉豪被控於去年11月2日，在元朗橫洲福喜停車場外管有3個裝有三甲苯有機混合物的玻璃樽、1個裝有汽油的玻璃樽、1個卡式石油氣罐及4條布碎；他另被控於同日在横洲順通貿易公司貨倉內管有5桶共100公升汽油、兩個裝有汽油的玻璃樽、兩個卡式石油氣罐、漏斗及膠泵連管等工具。