網民熱話：遭強搶錶位自動「棄權」　網民：一退就輸一世

香港車位少，司機「等位泊車」已成習慣，泊到錶位更屬萬幸。若泊車時，被人「硬搶」，你又如何反應？近日有司機在九龍灣成功等到「咪錶位」，正準備駛入之際，卻殺出「程咬金」。遠處一架私家車突然向前衝，強行搶位，最終事主因車上有「大肚婆」，無奈離去，不過就留言形容，「一個錶位就可見個人無品到一個點」。

從事主Kenneth Lo前日（12日）在Facebook群組「馬路的事討論區」上載的車Cam片所見，現場是九龍灣宏展街一個公眾停車場，當時錶位已爆滿。未幾，正等候錶位的事主發現旁一架七人車從錶位駛出離去，於是開車準備駛入之際，前面一架泊於相距兩個車位外的私家車突然衝前，頂在事主座駕車頭，在「一個不能進，一個不退下」，雙方處於對峙狀態。僵持一段時間後，最終事主「棄權」，褪車離開。事主在貼文中解釋，「因車上有大肚婆，唔想搞到心情唔好。如果自己一個就慢慢等」。

有人批評「搶位」司機「唔要面」、「無品」。有網民認為事主「輸經驗」，應該要「頂死佢啦！」、「報警」，亦有人替事主不值「一退就輸一世」。

網民有話說：

Otto Tse：無賴之徒

Leung Kin Chung：你都幾善良

梁柏植：通常呢啲人爭贏之後難保架車會冇事

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