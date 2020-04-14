政Whats噏：創黨成員陳莊勤自爆退黨　鬧爆白鴿黨背棄初衷

內訌不絕嘅民主黨(白鴿黨)，又再有黨員退黨。創黨成員陳莊勤成日發表同白鴿黨立場不一嘅言論，備受民主派爭議同批評。陳莊勤近日喺時事週刊撰文，自爆喺舊年9月已退黨，仲鬧爆白鴿黨背棄咗創黨初衷同基本信念。

陳莊勤喺文章入面透露就舊年7月1日示威者衝擊立法會，發表文章批評泛民主派政黨包庇暴力。白鴿黨中央委員會同紀律委員會同佢講有黨員投訴佢篇文損害黨嘅聲譽，所以要進行聆訊暫停佢嘅黨籍，以及進行紀律處分。及後紀委會更決定革除佢嘅黨籍，而佢未待中委會確認有關決定前，喺九月提出退黨通知。

佢話本身都唔想提㗎，但見到黨中委蔡耀昌因堅持反歧視而被逼辭去黨內所有職務，令佢覺得要對白鴿黨多年嚟嘅改變不吐不快。佢指面對疫情期間歧視內地人嘅行為，白鴿黨將商戶拒絕招待內地人合理化，為歧視行為解脫，扭曲為合理嘅防疫措施，實則支持歧視內地人，陳指白鴿黨明顯背棄咗創黨初衷同基本信念。

佢話白鴿黨本身支持香港民主回歸、2010年該黨反對「五區公投」、支持特區政府當時提出嘅政改方案。佢話：「陳莊勤仍然是2010年時民主黨的民主黨人，今天改變了的是民主黨而不是陳莊勤。」

另外，佢又話喺中委會處理暫停佢黨籍嘅聆訊入面，中委袁海文問佢，既然同黨嘅立場咁唔同，點解唔退黨？佢回覆袁指自己依家係黨嘅非主流，去到呢個聆訊先發現黨唔容許非主流，而係要統一思想，佢仲反問袁同中委會主席胡志偉：「那麼民主黨與共產黨有什麼分別？」

袁海文回覆時話，陳莊勤被革除黨籍係因為陳以該黨嘅創黨成員嘅身分發文，而文章嘅內容同黨嘅立場南轅北轍，所以理論上先要革除會籍。至於陳反問「民主黨同共產黨有什麼分別？」袁話革除黨籍嘅決定係基於陳發文內容唔可以代表該黨，同共產黨打壓異己嘅手段完全無得比。