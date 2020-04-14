95%訂單取消或延期　貨運物流組織冀業主減租

新冠肺炎疫情持續，全球供應鏈受到嚴重騷亂，貨運物流業亦受到衝擊，導致本港貨運物流業現時約95%的付運貨物需要取消或延期，企業受到前所未有的威脅。有議員今午（14日）聯同10間貨運物流組織召開記者會，希望業主提供50%租金減免，為期6個月，以紓緩疫情對行業產生的負面影響。

10間貨運物流組織包括香港物流協會、香港物資採購與供銷學會、香港空運運輸業協會、香港物流管理人員協會、香港貨運物流協會等，其中香港運輸物流學會副會長徐翰恩表示，大量訂單都被取消或延遲，對物流衝擊相當大，而在貨運及物流營運成本中，寫字樓及貨倉租金佔最大比例，約60%，故租金是決定部分企業能否繼續營運的重要因素之一，他又舉例，1萬呎的細廠房，平均租金20元1呎，1個月便需繳付20萬元租金。

香港物流協會會長袁美儀指現時原是第二季接單的時候，但外國大部分地區仍是封城狀態，大量國際物流訂單被取消，又稱去年曾向部份大業主發信希望提供租金減免，唯不獲回應。香港空運運輸業協會副會長林志偉則指，該協會有約有60多間會員，服務全港一半空運貨量，現時已有4間結業，預計會出現倒閉潮，另運輸車隊在入口及出口量均低的情況下，亦需要空置。

航運交通界議員易志明表示，由於外國實施封城措施，導致大量訂單取消，貨運物流業近3星期情況急轉直下，又稱本港約有3,000間貨運物流公司，有23萬人從事物流工作，若無法渡過此次難關，預計會有5成公司倒閉，即1500間，7萬名員工受影響，希望各業主可以提供一半的租金減免，共渡時艱。