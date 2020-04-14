議員批第2輪防疫基金存漏洞　冇援助失業人士

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金。多名功能界別的議員今（14日）批評防疫基金存有漏洞，未能涵蓋部分需要協助的市民，形容其「猶如錦上添花，但不足以雪中送炭」。議員又批評政府推出涉款800億港元的保就業計劃未有援助失業人士，指計劃「方便自己但並無方便市民」。

政府早前宣布，預料本財政年度將出現赤字。會計界議員梁繼昌指政府面對稅收持續減少，預料未來3年均出現財政赤字，如政府推出第3輪防疫抗疫基金，庫房亦可能跌至6,000億港元。梁又指政府對會計界的支援為零，表示非常失望，希望政府豁免所有會計師工會會員來年的會費及執業會員執業證書費用。

教育界議員葉建源指部分私營幼稚園教師早前已經失業，同時擔心已失業的自由工作者未能從保就業計劃中受惠，希望政府將支援轉移指有需要的認識身上，以及支援補習社、私立中、小學教師等。

資訊科技界莫乃光預料，如政府推出第3輪防疫基金，將會注重刺激及重啟經濟，因此第2輪防疫基金是保就業的最後機會。他希望政府對業界提供租金營運支援，而並非單靠薪金補貼。

衞生服務界議員李國麟指過去3個月不少私家醫院護士需要放無薪假，而藥劑師、物理治療師等人需負責基層健康護理，但亦無得到政府支援。他又指現階段公營醫院因疫情關係爆滿，希望政府用公私營合作方式進行分流，轉介個案至私家醫院。