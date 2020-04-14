抗疫基金拒設失業援助金　綜援成失業大軍唯一保障

政府逼失業大軍走上綜援路！本港失業率升至9年高位，政府推出第2輪防疫抗疫基金多達1375億港元，但只有35.2億港元用作保障已失業人士，將用作注入社會福利署的綜合社會保障援助（綜援）計劃。政府表明，相關注資是要應付因失業而申請綜援的家庭，暗示綜援是對失業大軍的唯一保障。

政府早前宣布，放寬綜援計劃資產上限1倍，以協助更多失業人士合申請資格，放寬為期6個月，料額外開支涉及32億港元。現時綜援申請人自住物業，首年不計入資產，健全單身成人的資產限額為3.3萬港元，放寬後資產限額為6.6萬港元。

社署資料顯示，截至今年2月，領取綜援的個案總數達22萬多宗，受助總人數逾30萬人。其中因失業而領取綜援的個案達1.32萬宗，較今年1月急升4.9%，創2003年沙士以來的17年新高。

另外800億港元的保就業計劃主要資助全港所有供強積金的僱主，大批沒有強積金戶口、年滿六十五歲的長者僱員將不受惠。政府表示，自僱人士及沒有強積金戶口的人士已另外處理，包括飲食業、陸路運輸行業等指定津貼。

至於65歲以上僱員，政府指，已提醒僱主計劃提供的工資津貼是整筆撥款，如有聘請65歲以上人士，應該盡量保障相關員工就業，即使生意額大跌，亦應透過磋商及調整，政府無阻礙僱主用自己的方法保障員工。政府強調，社會保障系統已有不少計劃涵蓋65歲以上的人，勞工處亦有特別援助計劃。