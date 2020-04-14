薪津指引不清晰難跟從　中小企憂等不及補貼已結業

新冠肺炎嚴重打擊香港經濟，港府上周三(8日)公布第二輪防疫抗疫基金，當中推出810億港元的「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年的工資補貼，立法會財務委員會於本周五(17日)審議撥款。有飲食業界人士表示，預計在措施推出後，業界未來的倒閉數量將由原先預計逾1000間，減至少於500間，但事實上不少業界對如何申請資助仍「一頭霧水」，呼籲政府簡化程序，提供更清晰的指引，以便業界跟從。另有小本經營生意的僱主批評工資補貼來得太遲及太少，惟有在其他方面節省開支，但冀津貼可盡快發放。

香港餐務管理協會主席梁振華表示，以他所經營的兩間酒樓為例，1月份的人工開支約佔總營業額35%，約每間100多萬港元，但不少員工的薪金高於1.8萬港元，因此若他以1月份的工資開支計算，約可收到工資總數的40%資助，即約40萬港元。但梁指出，由於自2月份開始，其酒樓的營業額開始「插水式下跌」，他亦開始要員工放無薪假、或解僱部分員工；至3月份薪酬開支則跌至約60至70萬港元，因此若以3月份的薪金計算，每間店舖只可得20多萬港元資助，差距約1倍。

梁指出，措施整體而言能紓緩業界「倒閉潮」的速度，若疫情沒有第3波爆發，約可令將會結業的食肆數量減少一半，但由於政府的解說不清晰，業界無法理解申請的準則，令他們難以決定以哪個月份申請資助，形容自己每日都收到數十名食肆東主的查詢，「如果我用1月份個數申請(工資補貼)，到3月又無咁多人，咁即係呃緊政府錢？但如果我用3月份個數申請，之後我再請返人，我係咪又蝕咗？」他認為政府應盡快公開更多政策的細節，以便業界盡快提出申請，解燃眉之急。

另一方面，梁稱令業界百上加斤的另一財政負擔是租金，形容「無良業主」不在艱難時期減租，令食肆在營業額大幅下跌情況下，租金佔營業額的比重由原來約15%，急升至45%，經營愈加困難，呼籲各大地產商與業界共度時艱。

從事貿易生意的羅小姐表示，「政府嗰小小補貼有鬼用咩，(公司)都唔知等唔等到佢派錢畀我！」她認為政府宣布派錢已有一段時間，惟有關計劃不但程序繁複，且僅補貼員工薪水的一半，又要用指定某個月的人手，「你估間間公司都係跨國大集團，大把錢畀你蝕」。

聘請了6名員工的美容批發公司東主林小姐表示，政府今次的津貼來得太遲「不過遲到好過冇到，我都會申請。」她指公司近來的生意不太好，算是苦苦經營，又稱9000港元的補貼，對公司的人工支出是不足夠，惟有在其他方面節省開支。