網傳內部管理起爭拗　新聞處：不作評論

特首辦1名前新聞主任早前辭職後墜樓身亡，近日網上討論區流傳多封聲稱來自政府新聞處的內部電郵，涉及1名總新聞主任向新聞處高層進言，信中狠批部門等級管理制度出現大問題，令部門士氣跌至歷史低位，要求處方盡快安排第3方作徹底審查及檢討。新聞處回覆東網查詢時，指不會就內部通訊作出評論，亦沒有其他進一步資料補充。

在討論區的貼文中，有網民先引述1封聲稱由新聞處高層發出的電郵，當中提到特首辦前新聞主任譚啟耀離世的悲劇事件，呼籲同事應保持健康。不過，該網民同時貼出另1封聲稱由1名總新聞主任職級人員發出的電郵回覆，信中狠批部門等級管理制度出現大問題，敦促處方應盡快安排第3方進行審視，以提升員工士氣。

第3封郵件聲稱由另1名新聞處高層發出，指不太理解該名總新聞主任表達的意見，僅建議在適當時使用部門協商委員會評估同事意見，又強調目前要集中精力抗疫。該網民再貼出聲稱由同1名總新聞主任發出的「千字文」回覆，信中狠批現行制度滿佈謊言，又暗諷若委員會有效的話就不會令悲劇發生，而領層應亦有能力和必要在抗疫同時處理好部門內的問題，重申現時急需重建員工信任及信心。