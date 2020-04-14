工資補貼零規管推諉員工舉報　羅致光：料勞資糾紛增加

政府第二輪防疫抗疫基金下的「保就業計劃」，將於下月底前接受申請，6月起分兩期發放工資補貼，資助每名僱員每月最多9000港元，為期半年。勞工及福利局局長羅致光今(14日)承認，預計該計劃推出後會令勞資糾紛增加，而且計劃亦不能規管僱主在收取補貼後，須對減薪員工加回薪金或取消無薪假，他解釋若政府要進行相關規管，計劃則不能短時間內推出。有工會批評，補貼計劃存在漏洞，令僱主任意剝削僱員薪酬。

問到政府不作監督規管，僱主會否成為最大得益者。羅解釋，若僱主領取工資補貼後隨即將所有僱員解僱，便是涉嫌欺詐成分，相信僱員亦會第一個反對。他指，雖然擔心僱主領取資助後會出現不合理對待，但相信情況不會太誇張，希望市民、員工可以做監測、投訴等角色。

他又指，不擔心計劃推出後市場出現很多1.8萬港元工作，但員工實際只獲9000港元，舉例指市場定律下，將4萬港元的工作減至1.8萬港元是不可能，認為就算減人工都需要在合理水平。

羅強調「保就業計劃」下，僱主必須選擇今年1至3月其中一個月作薪金計算，不能選擇本月份的工資作基礎，以防有人在政策公布後「做手腳」，僱主亦要承諾不能裁員，員工數目不能少於3月份，同時承諾全數補貼要用於支付工資，如果違反承諾將會有罰則，詳情稍後公布。

職工盟總幹事蒙兆達批評，政府今日交代計劃細節時，繼續容許僱主有權扣減僱員人工或無薪假等決定。他舉例指，雖然政府要求僱主獲補貼期間，不得聘用少於今年3月份的僱員人數，但指僱主可以先裁員，再用較低人工填補空缺，但就繼續領取裁員前的工資水平申領補貼，僱主便可賺取中間差價。