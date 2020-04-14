政Whats噏：避免議會再停擺　陳健波倡由秘書處負責選主席

今個立法年度會期過咗超過一半，立法會內務委員會仍然停留喺選主席嘅程序上，內會停擺令大量法案冇辦法處理，猶如成為咗「法案黑洞」。保險界議員陳健波（波哥）今日拍片，話要解決被阻撓選主席嘅程況，必須要修改議事規則，改由秘書處職員負責選舉程序。

波哥首先提到，話以前內會主席選舉只需要用10幾分鐘，但依家搞咗半年、開咗14次會都選唔到主席出嚟，令議會冇辦法盡行審議法案呢項天職。佢又引述郭榮鏗指自己依足規矩嚟做，指出歷史悠久嘅議事規則係假設議員做事會正正當當，諷刺郭嘅做法並唔係正人君子所為。佢又鬧爆現時主持內會選舉嘅法律界議員郭榮鏗，質疑佢聲大夾惡玩咗半年都選唔到主席，理應要減一半人工。

佢又話，面對依家有啲議員講到明要癱瘓議會，以攬炒行為迫使政府達到佢嘅政治目的，要解決問題嘅話可以靠修改議事規則，改由秘書處職員負責選舉程序。佢提到新一屆議會組成後，大會、內會、財會，以至其餘18個委員會都需要選主席，若果仍然沿用現行做法、由最資深成員作主持嘅話，分分鐘要等一年半載先可以選到主席，到時議會就會乜嘢都做唔到，最終受害嘅就係全體香港市民。