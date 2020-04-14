懲教署因防疫需要推出公務探訪新安排　邵家臻表不滿

有資深懲教人員指，是因為有防疫需要才推出的公務探訪新安排。

在新冠肺炎疫情下，懲教署作出新公務探訪安排，包括需於4個工作天前申請、每日共分上、下午兩節，每節探訪規定在3個時段進行，每個時段限探1人，議員邵家臻指即日後每日被探訪的在囚人士將會減少，認為是削權；但有資深懲教人員指是有防疫需要。

邵認為，懲教署明顯就是以行政手段，大幅削減議員公務探訪的工作效率，直接剝奪囚友的向議員求助的權利。又指懲教署並沒有為新安排發出正式公告及指引，只由職員口頭向公務探訪的申請人解說。他對懲教署的最新行政安排表達強烈不滿，希望署方從善如流，容許議員按需要在指定時間決定會見多少個求助囚友。

不過，據資深懲教人員透露，自從新一屆區議員上任後，不斷有人進行公務探訪，連同立法會議員提出的公務探訪，次數比去年同期多出10倍以上，增加同事的工作量，在疫情爆發之初時，仍維持正常運作，承受病毒入侵的危險性，因公務探訪屬開放式探訪，沒有阻隔。

該名資深人員稱，但當疫症可能在社區第二波爆發，該署決定要預留時間進行消毒清潔，及在枱中間加塊膠片，以保障懲教人員及在囚人士的安全，懲教人員已經非常擔心頻繁的探訪會加病毒入侵的風險，而外國不少懲教機構都對所有探訪進行限制或停止。