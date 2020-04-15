歐洲多國放寬限制　丹麥部分學校復課

歐洲多地新冠肺炎疫情放緩，奧地利允許部分商店周二（14日）重開，成為歐洲首個放寬限制措施國家；惟政府提醒民眾，當地仍然未解除危機。意大利亦允許特定商店恢復營業；丹麥則於周三（15日）起，讓幼稚園及小學復課。

面對每日新增病例逐步放緩，加上死亡病例遠低於其他歐洲國家，奧地利宣布逐步重開商店，期望經濟活動回復正常。其中面積不超過400平方米的小型商店、五金行及園藝店等周二率先恢復營業；下月1日起開放理髮店、購物商場及大型商店；而餐廳及酒店料於下月中逐步重開。

該國在疫情爆發初期，已關閉國內學校、酒吧、戲院、食肆及其他非必要商店，同時要求國民留家工作。奧地利至今共約1.4萬人染疫，僅接近400人病歿。

意大利跟隨做法，允許書店、文具店、洗衣店等部分商店周二起可重開。西班牙已於周一（13日）起，讓建築業、製造業等部分重要行業復工。波蘭亦宣布，下周日（19日）起會逐步解除「封城令」，容許國內商店重開，並計劃下月舉行總統選舉。

丹麥首相布雷澤里克森宣布，如果該國的新增新冠肺炎病例比預期為低，該國從周三（15日）起讓託兒設施、幼稚園及小學重開，她亦會與政府官員商討有甚麼其他限制措施可以放寬。