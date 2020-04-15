學童停課家長求助增5倍　機構派遊戲包助減壓

本港學校因應疫情停課，不少學童被迫困在家中，精力無處發洩，家長變相須全職照顧孩子，壓力倍增。有慈善機構發現疫情下基層家長求助數目激增5倍，除擔憂疫情及生計外，不少更會哭訴孩子之間的出現摩擦或動手打架，特意製作800份遊戲包，免費贈送予基層小學生，讓難以接觸互聯網的孩子可於家中打發時間，減輕家長壓力。

仁愛堂家庭及青少年服務部總主任張雅琳指，中心於疫情初期主要提供網上教學及活動，及後卻發現不少學生無懼寒冷，於中心外流連不願離去，故計劃派發遊戲包，並設立電話熱線「細佬講場」，供孩子分享感受。部分遊戲是善心人士或公司捐贈所得，暫定每兩周向中心的服務使用者派發200個遊戲包，為期兩個月。

居於公屋的冼女士育有2名女兒，她指疫情爆發後，每日忙於搶米及廁紙等日用品外，亦要照顧患有專注力失調的幼女，調停女兒間的爭吵，情緒變得焦慮及神經質，夜不成寐，甚至一度「想抽身唔做呀媽呢個角色」。冼認為遊戲包可提升孩子的協調能力，又可增進姊妹間的感情，自己亦能抽空收拾家務，冀港府未來可提供更多相關配套或津貼。