1小時3宗　萬宜水庫發生跌傷意外及墮山驚魂

本港因受新冠肺炎疫情影響下，大批市民應政府勸籲留在家中，惟近日因確疹人數回落，市民警覺性大減，有市民往西貢萬宜水庫行山遠足，惟發生多宗意外，其中一名女子墮崖亡。

最新一宗發生在昨晚(14日)11時52分，警方接獲市民報案，指一名男子於西貢一帶行山，前往浪茄途中，於萬宜水庫近東壩位置，不慎跌落一處深約2米坑內，事主受傷未能自救。

警方連同消防接報到場救援，終尋獲事主並將其救起脫險，他僅受輕傷，由救護車送抵將軍澳醫院治理。及至今日(15日)凌晨零時34分及零時52分，警方及消防亦分別再接獲市民報案求助，稱懷疑有人行山期間失足墮山坡，其後證實虛報，相信事件無可疑。

本月9日，西貢萬宜水庫一日內發生兩宗行山意外。當日下午4時許，警方接獲一名男子報案，指其同行姓方(41歲)女友人，在離東壩約1.5公里外的崖邊，疑失足墮下約50米高的山崖。救援人員到場，發現女子已陷入昏迷，身上多處受傷，遂召政府飛行服務隊出動協助，將女傷者吊起送往醫院搶救後證實不治。

此外，當日早上11時許，一名姓朱(62歲)婦人，偕3名友人到西貢萬宜水庫東壩郊遊期間，亦於水壩上址失足跌落10米深的防波堤石罅，頭及手腳受傷，朱痛極呼叫，同行友人大驚報警求助。消防員接報到場拯救，將女事主送上救護車，再轉送伊利沙伯醫院治理，現時情況穩定。

另外，2014年6月3日，星河太吸引，「影友」萬宜水庫「追星」墮堤壩命危。年近六旬天文兼攝影愛好者，當日凌晨趁夜空清朗，與友人到西貢萬宜水庫東壩拍攝壯麗星河，惟疑因現場環境昏暗，事主疑「差錯腳」從壩頂飛墮3米下的堤壩石躉上，頭部重創昏迷，由消防救起，送院搶救。