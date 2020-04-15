東方日報A1：保就業愈補愈弊　勞資一仆一碌

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港各行各業受盡經濟衝擊，政府花八百一十億元推出「保就業計劃」卻一時一樣，令勞資雙方一仆一碌，無所適從。計劃上周三（8日）公布後被指漏洞多，玩殘僱主及打工仔，政府昨日終補鑊，指申請工資補貼的僱主可選擇今年一至三月的其中一個月份作為補貼計算基礎，而僱員數目則以三月作準。不過，學者批評官員力有不逮，缺乏深思熟慮便倉卒推出計劃，之後不斷補鑊。

政府上周三公布總值一千三百七十五億元的第二輪防疫抗疫基金，當中花八百一十億元推出保就業計劃，包括向二十六萬僱主提供為期半年的工資補貼，資助每名僱員每月最多九千元。政府昨進一步交代細節，指聽到工會和工人的擔心，但相信僱主不會「做手腳」。

保就業計劃計算工資補貼的指定月份為一至三月，政府相信僱主會選擇一月，因為當時正值農曆新年，而且月底才有確診個案，人手比較多，所獲補貼亦最多。僱主要承諾六個月不裁員，而僱員數目不能少於三月時，政府希望僱主重新聘請被裁員工。政府續稱，現時水深火熱，呼籲立法會議員在周五的財務委員會通過撥款申請。

政府又指，失業率現為百分之三點七，計劃目標是保就業，若政府不出手，失業率恐怕會惡化。計劃本來只涵蓋的士和紅色小巴，政府承認遺留了綠色小巴，如今綠色小巴的牌主亦可獲三萬元津貼。中小企融資擔保計劃下，會推出由政府作百分百擔保的特惠低息貸款，還息不還本安排由六個月延長至一年，政府承擔額由二百億元增加至五百億元，將於四月底前推出。

勞工及福利局局長羅致光被問及會否擔心僱主用一月工資開支，但指定三月的員工人數，或一、二月解僱高薪員工，再獲得政府資助後全數「袋落袋」，羅則指明白可能會有錢剩，但認為計劃是鼓勵僱主考慮重新聘用被解僱員工或設立更多職位，重申現階段是不會對人名，只看人數。至於會否解僱中高層職員，他則回應指不太擔心，認為一個正常運作的公司不會出現類似情況。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評政府，計劃涉及勞資雙方權益，影響很多打工仔，十分重要，但官員力有不逮，籌謀計劃時並沒有思考清楚，倉卒推出計劃後，被人揭發漏洞多多，數日後又要補鑊，令人擔心花費大量公帑後計劃不似預期。

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