網民熱話：無戴口罩「米線大媽」再闖商場　粗口狂噴女職員

新冠肺炎疫下，人人戴上口罩，不過亦衍生不少爭執。早前一名沒有戴上口罩的大媽企圖硬闖深水埗一間米線店不果，在門外狂鬧女店員後，該名大媽近日出現旺角一個商場，再度被女職員拒絕進入，結果該名大媽粗口橫飛，無奈女職員只有硬食。

目擊網民前日(13日)將片段上載至Facebook，據悉現場是旺角一間商場，該名大媽疑未戴上口罩，女職員拒絕讓她進入，因為激起大媽怒火。片段開始，大媽已向身穿黑色制服的女職員指罵，「死咗去呀，戴口罩！」期間女職員保持客氣態度，只以手勢示意大媽離開，惟大媽愈鬧愈起勁，粗口橫飛，「慳啲啦，係你啲死XX先戴口罩！」又怒氣沖沖說，「係我唔啱呀，係你啱，死XX」。

網民看過片段後，便認出她是上月底因未戴上口罩，被拒絕進入深水埗一間連鎖米線店而大發雷霆的大媽，形容她是「慣犯」外，不少網民更同情遇上她的職員。亦有人不明白該名大媽為何拒絕戴口罩，「呢種人百毒不侵？」

網民有話說

戚堅：非常時期，口罩都唔戴，遲早肺炎

Tang Tang：睇個樣就知唔係普通人啦～

黃君傑：又係佢，出晒位

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