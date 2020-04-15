癱瘓香港危害一國兩制　梁美芬：港澳辦中聯辦有權發聲

港澳辦和中聯辦前日(13日)譴責主持立法會內務委員會的公民黨議員郭榮鏗，拖延選出主席，導致大量立法工作處於停擺狀態。基本法委員會委員、經民聯議員梁美芬今日(15日)在電台節目表示，兩辦有權有責對香港現狀發聲，尤其是在關鍵時刻，對嚴重問題不表態屬失職。她稱，在「一國」當中，中央及地區一定有主管部門，其發言就像醫生見到糖尿病人吃糖，而要作出預視。

她指出，如有人要癱瘓香港屬危害一國兩制，香港作為中國一部分，中央不可能讓人癱瘓和「攬炒」香港。她又認為，議員誓詞包括忠於《基本法》及特區，質疑有人不只唱衰香港，並要求制裁，行為會影響香港經濟穩定。

梁稱，反對派聲稱針對《國歌法》而拖延內會選舉正副主席，惟《國歌法》列入《基本法》附件三，必須立法，又指要阻擋通過《國歌法》是幼稚行為，反問香港有多少人想侮辱國歌。

對於兩辦質疑郭涉嫌公職人員行為失當，梁指，內會經多次會議後仍未能選出正副主席，反映郭無能力主持會議，認為大家對法律有不同看法，但是否檢控應由律政司決定。

同場的民主黨議員胡志偉認為，兩辦的做法明顯是干預香港內部事務，指中央雖然有權表達意見，但為了一國兩制實施，中央應約束自己，而非有權用盡，認為中央干預無助解決香港政治問題。