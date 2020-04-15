社企生意跌8成照派飯　暖心CEO：捍衞溫飽與尊嚴

這間餐廳坐落在油麻地「旺區」的唐二樓，推門走進，偌大的進餐區一片死寂，是現時疫情中飲食業的寫照，但在廚房卻是繁忙依舊，廚工們正為稍後的派飯活動做準備。

派飯在兩年多前已經開始，社企餐廳「銀杏館」行政總裁麥敏媚說，起初派飯的對象只是餐廳附近的弱勢社群，如獨居長者及露宿者等，然而近日經濟轉差，多了不少新面孔前來。「有好多隱形需要，有批朋友可能面對失業已經幾個月」，而從他們的外表中其實難以辨認，「你睇到佢哋乾淨企理，點解會揹背嚢嚟拎呢？其實個個案係我早幾日見，佢最近係露宿者嚟。」

餐廳派的飯不是一式一樣，而是每天都有肉有素，總共三款供選擇，「人有選擇都好重要」，意念的背後是尊嚴。麥姑娘又指，其實部分受助朋友可能過往都沒有拿社會津貼，而他們的需要在今天可能更大。因此，她希望來拿飯盒的朋友都是很隨意的，無損人的尊嚴。

活動中，麥姑娘碰到不少令人難忘的個案，如有位中年男人每天堅持來拿兩個飯盒，原來他與傷殘的爸爸住在一個非常破爛的地方。他從荔枝角走到佐敦，每天來回兩次，拿過午飯回家跟爸爸吃，又再出發來拿晚餐，「佢每日來回就係因為呢兩個飯盒。」

麥姑娘感嘆每人背後其實都有故事，「能夠有一日三餐嘅人，未必明白由青衣坐兩蚊車，就為咗拎一個飯盒，因為佢唔使再為點果腹擔憂。」

面對更多的需要，同時餐廳跟其他同業一樣也抵受經營壓力，麥姑娘估計生意下跌了七至八成。餐廳於二月時曾停了一星期的晚市，晚上的派發活動亦因而被叫停。豈料麥姑娘很快便收到消息說很多露宿者反映，坊間不少社福機構都因疫情而暫停服務。她才恍然大悟︰「唔派好容易，但原來個飯咁重要！」

麥姑娘隨即在疫市中恢復派飯，甚至增加飯盒的數量，現時五間分店每日共派900個飯盒，與去年下半年比較多了一倍。麥姑娘強調行動只是回應社會需要，「依家經濟最艱難嘅時候，佢要嘅係一個真心煮出嚟嘅飯，你要用心做好佢」，她又指派飯可以繼續為長者員工提供工作機會，也是十分鼓舞。

現實的帳還是要算，她不諱言派飯是依靠市民捐贈支持，「喺困難嘅時候，如果我哋見到自己有，會唔會願意付出少少畀冇嘅人呢？呢個係我哋最想用呢個飯盒表達」。她也親手收過市民捐贈，感覺愛在流轉。因此她對有心人充滿信心，也視之為鼓勵，「有人話你知呢件事係啱嘅話，即使辛苦都要做。」

活動將派出去的飯盒命名為「福飯」，「喺呢個時刻有份參與，我諗都係福氣嚟嘅」，除了希望疫情快點過，麥姑娘也盼望來拿福飯的人滿載祝福，「佢今日諗起『福飯』，他朝佢可能靠自己去祝福其他人。」