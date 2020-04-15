消委會：6款消毒酒精驗出甲醇　包括最貴樣本Toppa

新冠肺炎全球大流行，防疫用品成為生活必需品，但是否所有消毒用品都能抗疫又能安心使用？消費者委員會測試24款消毒酒精，當中6款驗出含微量有毒甲醇，有機會構成慢性中毒。另外，大部分樣本的濃度或容量低於標示，最高相差逾20%，消委會指今次測試結果反映產品質素參差，生產商應盡快改善，並已將結果轉交海關跟進。

24款消毒酒精樣本售價由9港元至98港元，若以每毫升計算，價格介乎0.04至0.5港元，相差高達12倍，當中最貴的樣本「Toppa」，驗出0.0292%甲醇，實際淨容量亦比標示少超過20%。合共6款樣本含有毒甲醇，含量介乎0.007%至0.0336%，以售價為25港元的「Sonyau」的含量最多。

甲醇是一種含有毒性的有機溶劑，可透過皮膚進入人體而導致中毒、中樞神經系統症狀、眼部損害及代謝性酸中毒，長期吸入甲醇更有可能導致失明和腎衰竭。根據世衞建議，普通成年人一天攝取容量不應多於35毫克。雖然今次驗出的甲醇濃度不足以引發急性中毒，但消委會提醒，在疫情下市民經常利用這類消毒酒精自製搓手液，或用作日常家居清潔，攝入份量會有所提升，呼籲大眾不要掉以輕心。

另外，消委會亦發現，22款標示酒精含量為75%的樣本，16款的乙醇及異丙醇含量不足，當中3款的實際酒精含量更少於70%。另外2款標示為70%及95%酒精的樣本，實際乙醇含量亦僅得65.7%及89.3%。

測試亦發現23款有標示產品淨容量的樣本中，有16款的產品實際淨容量低於標示，當中有3款的實際淨容量和標示相差達10%以上，差距最大的樣本，只有標示淨容量的78.8%。消委會已將結果轉交海關跟進。