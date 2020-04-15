消委會：60%食鹽含金屬　4款海鹽檢出微塑膠或來自包裝

食鹽是市民日常飲食中不可或缺的調味品。消費者委員會測試39款預先包裝食鹽，發現當中約有60%樣本檢出金屬污染物，另有1款煙燻鹽樣本檢出具致癌性多環芳香烴，具致癌性及基因毒性，對人體健康構成風險。該會亦首次在4款海鹽樣本檢出多種微塑膠，可能來自受污染的原料或塑膠包裝。消委會呼籲消費者從源頭減廢，盡量減少使用塑膠製品。

消委會測試的39款預先包裝食鹽樣本，包括19款海鹽、9款岩鹽或玫瑰鹽、4款餐桌鹽或烹調用鹽、1款湖鹽、4款加碘鹽、1款燒鹽，以及1款煙燻鹽，售價由2.6港元至440港元不等。

是次研究從25款樣本中檢出至少1種金屬污染物，當中23款檢出的含量沒有超過香港現行規例及將會實施的修訂規例上限，亦沒有超出內地標準及食品法典委員會的上限。不過，有2款岩鹽樣本的金屬污染物檢出量超出國際標準，包括價格最貴、索價440港元的岩鹽樣本The Original Himalayan Crystal Salt「喜馬拉雅山水晶幼鹽」，檢出的鉛含量為每公斤3毫克，超過香港將於今年11月1日實施的《食物攙雜(金屬雜質含量)修訂規例》的上限，同時亦超出內地標準(每公斤2毫克)，以及食品法典委員會的上限(每公斤1毫克)。

而另1款加康栢CanBest「秘魯天然淺粉紅岩鹽粗粒及人手採集」樣本檢出的總砷含量為每公斤0.55毫克，略超過香港修訂規例、內地標準及食品法典委員會的上限(每公斤0.5毫克)。

至於Viking Salt煙燻鹽就檢出具致癌性及基因毒性的多環芳香烴(PAHs)，檢出總量為每公斤26.5微克，可能與其經煙燻製造有關。消委會指雖然食品法典委員會未有就食鹽訂定多環芳香烴的限值，但基於其風險，建議消費者應盡量減少攝入。

該會建議消費者在選購及食用鹽產品時，事前檢查產品包裝是否完整、食鹽有沒有異樣、變色或異味；應將食鹽儲存在清涼乾爽的地方，避免暴曬並遠離爐灶，而開封後應密封好， 以免受潮結成塊狀，並盡快食用完畢； 同時提醒準備懷孕的婦女、孕婦和授乳的婦女以及患上甲狀腺相關疾病的人士，在進食加碘鹽前，應徵詢醫護人員意見。