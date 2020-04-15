消委會：超市貨品食米加價最多　2月售價較1月貴近10%

不少市民習慣到超市購買食品和日用品，當中產品價格升跌，備受關注。消費者委員會今(15日)公布去年度超市價格調查，檢視香港3間大型連鎖超市中230項較受歡迎貨品的總平均售價。該會將230項貨品劃分為50組，並歸納為12大類。結果發現2019年230項超市貨品的總平均售價較2018年上升0.6%，當中約60%即27組貨品的總平均售價上升。

以組別計算，「食米」及「急凍食品」的總平均售價升幅最高，分別達8.5%及6.7%，升幅均高於同期通脹率的2.9%。而以類別計算，「雜糧/調味」及「糧油食品」的總平均售價錄得的升幅最高，分別達3.3%及3.2%。

上述大型連鎖超市包括「華潤萬家」、「百佳」和「惠康」以及其附屬品牌的超級市場。消委會指出，因應今年初的新冠肺炎疫情，市面曾出現搶購食米現象，致該類貨品缺貨。該會特別比較今年首兩個月「食米」於兩間超市網上購物平台的售價，發現7款食米的平均售價在今年2月均上升，當中3款的單件貨品平均售價分別較前一個月上升10.2%、9.9%和9.6%。該會指儘管市場上的食糧有眾多選擇，但「食米」仍然是不少家庭的首選，故會密切監察食米供應及價格，同時呼籲進口商及零售商穩定供應和價格。

消委會表示，留意到部分貨品組別錄得頗高的升幅，包括食米，急凍食品，豆腐及罐頭湯或魚等，均為一般家庭經常性購買的食品，相信為不少家庭帶來一定的經濟壓力，當中食米的總平均售價在2018年及2019年連續上升，雖然近年香港的食米消耗量減少，多了選擇其他副食品，但在一些重要時刻，例如去年發生社會運動令部分家庭減少外出，多了留在家裡用膳，或令食米需求增加，因此認為穩定的食米供應及合理價格對大眾十分重要。