5款網絡軟件未能有效攔截網絡釣魚　免費軟件獲肯定

家居網絡安全很重要，消費者委員會試驗市面32款網絡安全軟件，發現大部分樣本表現不俗，多達20款的成功偵察率高於90%，獲4點或以上評分。不過，有3款樣本的網絡防衞表現未如理想，當中最差的1款軟件，其偵察到惡意程式的成功率只得 35%；有5款樣本未能有效攔截網絡釣魚，其中3款均沒有替Chrome瀏覽器提供任何網絡釣魚防衞作用；另有3款樣本完全不能防衛勒索程式。

是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，模擬日常使用電腦時感染到惡意程式的過程，包括瀏覽網頁或從網站下載軟件，評估各樣本的網絡防衛、誤判率、USB裝置防衞、手動檔案掃瞄、阻擋不良網絡釣魚等，比較樣本表現，結果發現近9成樣本的USB裝置防衞不足，只得2.5分或以下。

測試發現免費軟件的整體表現獲得3分至4.5分，而收費軟件的總評則介乎2.5分至4.5分，顯示免費軟件不一定較收費軟件遜色。其中收費軟件「Sophos」HitmanPro.Alert偵察率偏低，只有35%，僅獲2.5的低評分。

測試亦發現「Sophos」HitmanPro.Alert 、「Microsoft」Windows Defender 及「Avira」Free Antivirus for Mac 均沒有替Chrome瀏覽器提供任何網絡釣魚防衞作用，而「Panda」Dome Advanced 及「Malwarebytes」Premium 的攔截率僅為約7.5%及28%，因此都只獲1點或2點的低評分。

消委會提醒巿民應定期更新操作系統、應用程式，以及網絡保安，最有效的方法是設定自動更新或開啟更新提示；不應隨便以管理員身份長時間上網，單純上網或日常文書等簡單操作，可以普通用戶身份進行，以免黑客乘虛而入，直取核心資源；如果電腦不幸受感染，例如不停彈出廣告畫面或勒索信息，應立即關閉電腦系統，停止惡意程式的運作，以免繼續破壞電腦中的其他檔案。