疫情屬史無前例考驗國家安全　傅自應籲按統一部署防疫

今日(15日)是「全民國家安全教育日」，澳門中聯辦主任傅自應、行政長官賀一誠及外交部駐澳特派員公署特派員沈蓓莉分別發表文章。其中傅自應表示，新冠肺炎疫情屬史無前例的重大非傳統安全事件，必須以總體國家安全觀為指導，做好疫情防控。

傅發表題為「堅持總體國家安全觀，統籌傳統安全與非傳統安全，推進『一國兩制』事業行穩致遠」的專題文章。他指，澳門疫情防控成效顯著，值得充分肯定，但疫情於全球蔓延，澳門輸入性風險不容低估，防控措施不容鬆懈。澳門作為國際旅遊城市和高度開放的經濟體，經濟受很大影響，中小企業生存發展面臨較大壓力，部分居民收入減少甚至面臨失業。他希望澳門社會各界繼續支持特區政府，按照中央統一部署，同心協力，共克時艱，堅決打贏疫情防控的人民戰爭，確保澳門社會大局穩定。

賀一誠則發表題為「堅定踐行『一國兩制』，全面守護國家安全」的文章，提到新冠肺炎疫情給特區政府和全澳門居民一場有關維護國家總體安全的巨大考驗和挑戰，並認為從「總體國家安全觀」角度而言，有效防控疫情、確保廣大市民健康安全、盡快恢復澳門社會正常運轉和生活秩序，屬澳門當前首要民生問題，亦是澳門維護國家安全根本問題。

賀又指，國家已將「生物安全」納入國家安全體系，並加快推進相關法制及應變保障體系建設，澳門亦充分認同有迫切需要和重要性，必須以正確態度看待生物領域安全威脅，繼而從維護國家安全的高度，不斷完善澳門預防應對公共衞生危機的法制、管理體制和工作機制，使國家和澳門得到更好總體安全保障，進一步落實「總體國家安全觀」。

沈蓓莉則發表題為「在百年變局中堅定維護國家安全和澳門繁榮穩定」的文章，指面對新冠肺炎疫情的巨大衝擊，以及國家安全新形勢、新任務、新挑戰，澳門特區既要保持警醒，亦要充滿信心。她強調澳門內部事務完全是中國內政，澳門要對可能危害國家主權安全和發展利益、挑戰中央和《基本法》權威、干預特區內部事務的言行和動向保持高度警惕，堅決斬斷伸向澳門的黑手。

沈強調，澳門要增強底線思維和憂患意識，在面對波譎雲詭的國際形勢、複雜敏感的外部環境、艱巨繁重的發展任務，同時亦要深刻認識世上沒有安全的「世外桃源」。