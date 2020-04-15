政黨斥抗疫基金欠全面　促每月向失業者派$9000

政府早前公布第二輪防疫抗疫基金，有政黨批評基金漏洞多，未有全面為各行各業提供支援，包括洗衣業、髮型屋等等，要求政府設立失業援助金制度，向失業人士提供每月9000港元的現金資助，為期半年。

民主黨今早(15日)一行十多人到政府總部東翼前地請願，其後向政府代表遞交請願信。議員胡志偉批評，政府推出兩次防疫抗疫基金時，均是選擇性為部分行業提供支援，亦要求失業人士領取綜援，認為做法對打工仔非常侮辱。他又指，短期內失業人士數量或會暴增，斥政府拒絕設立失業援助金的做法極不負責任。

觀塘區議會副主席莫建成表示，綜援申請制度本身以家庭為單位，如一個家庭中有人失業但有人沒有，或許未符合申請資格，認為申請制度擾民，擔心即使放寬綜援申請資格也未能協助到失業人士。

另一觀塘區議員尹家謙指，申請綜援本身已有不同限制，亦有標籤效應，未必有人願意申請，批評政府要求失業人士領取綜援說法是沒有考慮周全。他又指，不少自僱人士本身沒有強積金戶口，認為新一輪防疫抗疫基金遺忘這類人士。