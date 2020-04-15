鄧炳強指香港現本土恐怖主義　有人英雄化暴力行為

警務處處長鄧炳強警告香港已出現「本土恐怖主義活動」，並透露農曆新年以後，香港發生多宗暴力襲擊事件，其中4宗遙控爆炸裝置分別放在醫院、交通交匯處及地鐵車廂，警方在3月破獲一個暴力集團，拘捕了17人。他透露正與律政司研究援引《聯合國(反恐怖主義措施)條例》作出檢控的可能性，嚴厲打擊上述行為。他又斥責有人英雄化暴力行為坐享政治紅利。

鄧在「全民國家安全教育日」的專訪短片中指出，任何在香港發生的恐怖主義活動，都必然會威脅國家安全。香港已出現近乎「本土恐怖主義」的行為，最令人擔憂的是，社會上有部分人不但沒有譴責暴力事件，還不斷將這些暴力行為英雄化、浪漫化，令暴徒以為自己做的事是對的，結果是「推他們出去犯法，自己就坐享政治紅利」。

他表示，去年6月起，暴力衝擊愈演愈烈，至後期暴徒已採用槍械及爆炸品等極端方法進行襲擊，罔顧警察和市民的生命安全，這些行為本質上已經擁有「本土恐怖主義」行為的元素，警方從犯罪團體曾檢獲一支AR-15步槍及過千發子彈，該款步槍正是2017年在拉斯維加斯血腥槍擊案中，造成50多人死亡慘案的同一款武器。

他說：「以前大家可能覺得恐怖主義這幾個字，與香港完全扯不上關係」，正如沒人想到反修例活動會令香港如此動盪不安，但去年以來的事件顯示，不排除極端暴力行為的意識已經滲入香港，「對於這些近乎本地恐怖主義的行為不能掉以輕心」，警方會加強反恐人力，保障重要設施的安全，同時會加強市民的宣傳教育。

至於援引《聯合國(反恐怖主義措施)條例》作出檢控一事，他透露相關條例是對付因應政治、宗教或思想上的意圖作出要挾政府、市民的嚴重暴力行為，會研究幾宗在公眾設施擺放爆炸品裝置的案件。