文憑試如期下周五開考7.22放榜　預留2個後備考試日

教育局局長楊潤雄與香港考試及評核局秘書長蘇國生將於今午(15日)2時舉行記者會，公布中學文憑試的安排。楊潤雄公布文憑試的筆試會如期在下周五(24日)開考，目標放榜日期為7月22日，如開考前或考試期間因疫情惡化而需暫停考試，局方亦已預備兩個方案作應對，包括預留5月22日及6月11日作為後備開考日期，而放榜日期則會延至8月中及8月底。

楊表示，如未能於6月11日開考，將會取消今屆文憑試，並改用考生校內成績及各中學於文憑試的表現得出學校考生報考科目的成績等級。他指疫情難料，要求學校開始進行評估考生校內成績，若考試順利完成，數據可作為日後參考。

被問到延遲及取消考試的準則，楊指很難評估甚麼為「情況惡化」，教育局會一直觀察實際情況，目前仍未要用上5月22日的開考日期，除非事件有很大轉變，「或者又有批人要返香港」，屆時會有實際調整。

考試及評核局秘書長蘇國生指，最先開考為視覺藝術科，4科核心科目將於4月27日至5月5日開考。按早前公布，通識科在4月27日開考，英文科分別在4月28日及29日開考，數學科在5月2日，中文科分別在5月4日及5月5日。最後一科筆試為旅遊與款待科，於5月25日開考。

蘇國生補充，取消文憑試的評估方法並不適用於自修生，詳情亦有待研究，考評局會盡快公布。

此外，楊潤雄指會加強試場防疫措施，所有人入場時須要戴上口罩，並須接受體溫檢測，超過38度不准進入，座位之間要保持1.8米距離。教育局會準備25萬支酒精搓手液予各考生，又呼籲僱主可在考試日子讓僱員彈性上班時間，以避免交通工具上逼滿人群。