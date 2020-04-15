兩輪紓困令財赤增至3000億港元　陳茂波堅稱樓市無急插風險

新冠肺炎疫情重創香港經濟，政府推出兩輪防疫抗疫基金，加上全民派錢一萬元，財政司司長陳茂波表示，本港的實體經濟正受到「崩塌式衝擊」，必須及時採取措施防範風險，預料紓困及救市措施可能將今年財政赤字由2800億元推高至3000億元。至於房地產市場，他堅稱沒有斷崖式下跌風險。

陳茂波接受媒體及團體訪問時表示，現時國際疫情仍然嚴峻，下月亦未必有好轉，政府須做好兩手準備，一方面「頂住」未來半年的經濟困境，而2900億元的防疫抗疫基金便是為本港「保住元氣」，避免企業資金鏈斷裂，引發大規模失業。

他又指，政府需在疫情過後出招令本港經濟迅速反彈，在今年7月發放一萬元時，會與商界合作、促使商會推出優惠鼓勵市民消費。不過，即使屆時本港情況好轉，經濟反彈速度仍需取決於外圍環境的改善進度。

至於會否推出第三或第四輪防疫抗疫基金，陳茂波未有下定論，稱需視乎疫情發展，但認為本港目前財政儲備水平穩健，政府不會掉以輕心及亂花公帑。被問到政府為何不推出失業援助金，陳茂波指此舉需花較長時間建立新系統，而政府調高申領綜援資產上限，已可保障大批基層市民的生活，至於如何幫助失業的中產人士則在仍需研究。

陳又稱，本港住宅物業價格及租金正有序逐步下跌，但幅度不大，交投亦不太熱烈，由於過去幾年的需求管理，及新造樓宇按揭成數平均亦不夠五成，未來房屋單位供應仍偏緊，他預計住宅物業市場出現斷崖式下跌以至影響金融市場的風險不高。