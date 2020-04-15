解決內會停擺　謝偉俊倡李慧琼退選主席　胡志偉：勿覇位

港澳辦及中聯辦日前猛烈批評公民黨議員郭榮鏗，在主持立法會內務委員會時為謀取政治私利，港府又狠批是惡意拉布。對於有指可考慮修改《議事規則》解決現時內會停擺的困局，議事規則委員會主席謝偉俊認為未必趕及通過，同時亦倡議競逐連任內會主席的李慧琼退出選舉，便可以主席身份主持會議，讓內會在本屆餘下時間做回正事。

謝偉俊解釋，由討論到醞釀修改議事規則，是需要一定時間處理，因此未必趕及換屆前通過，認為是遠水不能救近火。但同時他建議，由立法會秘書長主持大會主席選舉的做法延伸至其他委員會，避免出現現時內會的運作情況。

身兼民主黨主席的議員胡志偉認為李慧琼退選就可展開選舉程序，形容是最簡單的做法，質疑為何她要霸佔這個位置，又指為何她霸佔主席一職，阻礙主席選舉的做法是正確，但其他人在選舉中提出質詢則是錯誤，反問是否其他人做主席就是錯。

泛民議員陳淑莊認為現時看不到內會正、副主席選舉有需要改變，並指自己是內會主席候選人之一，不希望批評其他候選人是否應退選，亦不能干預其他人的取態，呼籲其他議員克制，又指負責主持的郭榮鏗盡心盡力和根據議事規則主持會議。