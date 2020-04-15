政府豁免4條隧道及幹線收費　每年額外支出逾6億港元

政府去年提出豁免2條新隧道及原有2條幹道及隧道的收費措施，運輸及房屋局今（15日）向立法會提交文件，透露豁免青嶼幹線及將軍澳隧道收費，將令政府損失每年約7.4億港元的隧道費或使用費收入，政府須為上述4條豁免收費的道路或隧道支付每年約6.22億港元的維修及管理費等。該局又稱，兩條新隧道工程進度或受到新冠肺炎疫情影響，部門正檢視進度。

政府去年在施政報告中提出豁免兩條未落成的新隧道收費，其中，屯門-赤鱲角隧道（屯赤隧道）落成後會同時豁免青嶼幹線收費；將軍澳-藍田隧道（將藍隧道）落成後亦會豁免將軍澳隧道收費。

運房局文件顯示，豁免青嶼幹線收費將令政府每年損失6.4億港元使用費，將軍澳隧道則會損失1億港元隧道費，由於該兩條道路或隧道的維修保養及營運管理費等，均在其隧道費或道路費收入中扣除，故政府在豁免收費措施實施後，每年須為上述兩條道路或隧道支付3.88億港元維修及管理費等，若加上未落成的屯赤隧道及將藍隧道，則每年總共要支付約6.22億港元管理維修等費用。

該局稱，由於屯赤隧道原計劃是收費隧道，因應新計劃，政府擬劃出部分原先預留作收費廣場的土地，在短至中期內作專營巴士廠及專營巴士停泊之用，政府建議修訂條例准許領有運輸署署長所發許可證的車輛，在屯赤隧道的隧道區內運載柴油，以方便專營巴士廠的加油設施車輛可駛經屯赤隧道區內的露天路段。

此外，該局提到屯赤隧道原定最快今年底通車，將藍隧道則為明年底通車，惟因未能預計的事件，包括近月疫情，路政署及土木工程拓展署正密切監察工程進度，評估事件對通車目標的影響。