鍾南山指新冠肺炎致死率較流感高20倍　籲港人防疫不鬆懈

新冠肺炎疫情席捲全球，國家衞健委高級別專家組組長鍾南山形容該疫症是「大型群體疫情事件」，該病的致死率較流感高20倍，影響十分大，他留意到香港近期因為留學生返港出現第二波疫情，呼籲港人保持警惕，防疫不鬆懈，保持社交距離等，一旦鬆懈病毒便會死灰復燃。

鍾南山表示，港人吸取了「沙士」教訓，市民普遍有較高的防疫自覺，本地新冠肺炎死亡率相較全世界為低，只錄得0.4%，較德國的1.4%還要低，而歐洲部分國家死亡率已升至10%。

他指出，新冠肺炎的傳播率比起「沙士」及中東呼吸綜合症要高，傳染系數為3至3.5，即平均1人可傳染3人。談到疫情控制，他指內地及香港的疫情近期受控，但海外仍不斷惡化，以意大利為例，雖然已採取了封城措施，但市民不以為然，繼續聚會及開派對，故保持社交距離是防疫一大關鍵。

鍾又說，及早發現感染病人及做好追蹤密切接觸者工作很重要，因為確診病人在出現病徵首3至4日，其體內的病毒載量最高，若未盡早隔離，可造成大規模社區擴散或爆發。他認為香港在此方面做得很好，呼籲港人不要鬆懈，並認為若香港與內地共同努力，將會取得抗疫成功。