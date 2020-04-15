港府救市慢九拍　派錢慢過澳門新加坡政府

港府今年7月起才向市民派發1萬元，被指比澳門及新加坡政府慢九拍。

冇靈魂政府抗疫防疫慢九拍！新冠肺炎疫情全球大流行，各地政府紛紛推出刺激經濟措施救市，並以多種行政手段遏止疫情在本土蔓延。其中，亞洲區內的新加坡及澳門政府都有宣布派錢予市民應急，相關地區的居民亦已經「有錢落袋」，但港府向全民派發的1萬元卻要等到今年7月才發放，加上封關不及台灣果斷，導致本港確診個案不斷增加。學者批評港府高官處事後知後覺，缺乏危機管理能力。

全球多個國家及地區的政府接連出招救市，涉及的金額最新已達到42億港元，當中以美國的刺激經濟措施最「揼本」，包括一次性退稅、貸款予企業等，金額達到15.6萬億港元；中國內地亦透過支援醫療設備生產、資助社保等，投放總值達2.86億元資金。

亞洲區內，本港、新加坡及澳門三個地區的政府，均有宣布向市民派錢以支撐經濟。當中，本港政府計劃派發的1萬港元現金，最快今年6月底才接受申請，並於7月開始派發，市民現時對該1萬港元仍只能「望梅止渴」。

反之，其餘兩個地區的市民一早已經有錢落袋，例如澳門政府將向當地居民派發的6000或1萬澳門元現金，由原本今年7月派發，提早至本月已經發放，同時日前再宣布向當地合資格發放共1.5萬澳門元現金資助，又將消費補貼加碼，相關款項最快今年5月便到市民手上。

另一方面，新加坡政府推出了3輪紓困措施，總值約3282億元，其中新加坡向其成年國民派發的相當約3200港元的「應急錢」，於措施公布一星期後已直接存入其國民的銀行戶口，做到「真應急」，不像本港政府般派錢需等最少5個月。

除了刺激經濟，遏止疫情擴散亦是抗疫戰的關鍵所在。截至昨日，本港的新冠肺炎確診宗數達到1012宗，但一海之隔的台灣，截至今日中午當地的確診宗數只有393宗，反映台灣於控制疫情擴散上效果比香港好。

事實上，台灣推出的防疫措施永遠都比香港快一步，例如今年2月份疫情爆發初期，多地出現口罩荒，台灣推出口罩限購令，最少令當地人能夠購得口罩，但港府卻未有推出相關限購措施，結果有基層和長者需重用口罩。另外，歐美大規模爆發疫情後，台灣果斷地於上月19日禁止非當地人入境以斬斷傳播鏈，港府則於台灣「封關」後7日才拒絕外國人入境。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評港府辦事永遠都「慢九拍」， 後知後覺，制訂防疫和救市政策時政出多門，各部門又互相「推莊」，導致政策遲遲方能出台，「到依家都唔識特事特辦，市民錢未到手已經深陷經濟危機之中，到時候有錢都救唔到佢哋，中小企倒閉，做生意的人破產，打工仔失業。」他又指，港府經常以必須跟規矩辦事來掩飾其無能力在危急關頭下迅速應變，明顯缺乏危機管理能力。