網民熱話：一個大意一個心急？鐵騎士爬頭被撞飛

私家車右轉撞及電單車，惹來一場誰對誰錯的討論。

馬路出意外，有時只緣於司機心急和大意。日前有私家車在柴灣右轉期間，疑未留意一輛電單車從後高速攝入，私家車收掣不及撞向電單車，司機慘被撞飛倒地。有網民認為兩名司機都有問題，「打和」。

網民將車Cam片段上載Facebook群組「馬路的事討論區」，片段由涉事的私家車車Cam所拍攝，當時私家車沿柴灣新業街往小西灣運動場方向行駛，駛至豐業街交界，私家車慢駛準備右轉。正當私家車越過對行線之際，一輛電單車突然從後高速駛至，企圖爬頭越過私家車，私家車收掣不及，撞向電單車，電單車司機連人帶車被撞飛，倒臥馬路，有路人見狀，走近了解情況，鐵騎士則在馬路慢慢坐起身。

網民形容這宗意外雙方都有責任，「電單車逆線爬頭喎」，不過有網民認為電單車並無問題，「地面係虛線，片主慢駛， 26(電單車)有權爬頭， 爬頭唔構成違法」。至於私家車司機「轉彎無睇清楚，另一個衝上來，打和」。

網民有話說

Eric Chan：片主都有機會領嘢

Horace Poon：好多盲毛鍾意喺人哋cut線或轉彎爬頭，所以入彎前最好望下盲位先

Tak Pk You：各位千祈唔好跟車太貼，亂抽到頭。

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