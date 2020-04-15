抗疫基金冇照顧失業人士　陳女士哭訴被政府遺忘

新冠肺炎疫情衝擊本港市道，失業率更達3.7%，創9年新高。有工會早前自設「緊急失業慰問金」，並於今日（15日）開始發放慰問金。現場所見，領取者以中年人士為主，但亦有年輕人。從事餐飲業11年的53歲領取者陳女士悲從中來地哭訴，自己是家中的經濟之柱，但自2月失業至今，加上丈夫亦於同月因病離世，24歲的兒子又是隱青，不願找工作，經濟重擔讓她倍感壓力，「我每晚都睡不着，只盼盡快找到工作」。

工聯會早前設立涉款1500萬港元的「緊急失業慰問金」，並吸引約7,600名失業人士申請，今日起向5,000名成功申請者發放每人3,000港元慰問金。

從事餐飲業11年的53歲領取者陳女士批評政府推出的第二輪防疫抗疫基金的金額遠遠不足夠，覺得政府要加碼基金以照顧大量的失業人士需要。她也曾想過聽從政府建議申請綜援以渡困境，可是不符合資產上限的要求，現時又沒有其他措施可以幫助到她，覺得自己被政府遺忘。

現年23歲、從事設計業的領取者趙先生表示，早前停薪留職1個月，雖然現時已復職，但雙親也處於失業狀態，目前1家3口只能依靠其1,3000港元收入應付開支。他覺得能領取慰問金「叫做補貼到少少」，然而他對政府不抱期望，只期望疫情早日過去，讓他們能「靠自己不靠政府」。

在同一酒樓工作的另一領取者陳女士和馮女士均表示，她們自去年9月起已受反修例示威影響，需要放半個月無薪假，時至今年2月公司直接關門不營業，但不解散員工，只是讓全體員工繼續放無薪假。她們表示，現時也要節衣縮食維持開支，希望政府能設立失業金幫助她們。

工聯會理事長黃國指出，根據申報人提交的數據，有71%是剛失業至失業3個月。在申報人當中，有78%來自旅遊、零售、餐飲、建築和服務等行業。他批評政府仍然置失業人士於不顧，促請政府短期盡快設立「緊急失業援助金」，長期成立失業保障制度，以完善現時勞工制度的不足。