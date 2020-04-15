青年三罷日藏汽油彈斷正　被判入勞教中心

網民去年11月11日發起「黎明行動」呼籲「三罷」，警方當日清晨接報，指有人破壞屯門的銀圍輕鐵站，最終拘捕一名男生，並在他逃跑時拋棄的物品中，檢獲一個汽油彈和一把錘。男生早前於屯門法院承認在公眾地方管有攻擊性武器罪，提取報告後今(15日)被判入勞教中心。裁判官認為被告因守法意識薄弱才犯案，但相信他已深切反省努力學習，接受紀律訓練對他有幫助。

辯方求情指17歲蔡姓被告的報告對他有正面評價，又指案件發生後被告仍努力學習，還押後亦遵守規矩、合作有禮。律師指被告本質不壞，因一時錯誤才犯案，望裁判官判他進入勞教中心，好讓他有機會趕及九月開學。

裁判官判刑時引述報告指，被告升中後因貪玩，成績和操行均退步，更一度停學，直至去年9月才在青年學院繼續學業。裁判官經考慮下決定接納報告建議，判被告進入勞教中心。

案情透露，警方於案發當日清晨4時許接報，指有人破壞輕鐵銀圍站，前往調查途中遇到被告等3人正在攀爬澤豐花園的圍欄。被告等人見到警員即時逃跑，途中被告將一個袋和一把錘子丟棄在地上。未幾他被制服，警員稍後在袋內發現一個汽油彈，警誡下他保持緘默。